Процедура признания жилья аварийным проводилась в Пензенской области с нарушениями ЖКХ

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили около 370 нарушений в ходе проведенных в Пензенской области за период с 2017 года по октябрь 2019-го проверок исполнения законодательства при оценке квартир с целью признания их непригодными для проживания, многоквартирных домов — аварийными, а также при содержании государственного и муниципального жилья и распоряжении им. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Выявлены незаконные нормы правовых актов о составах межведомственных комиссий, их полномочиях и процедуре принятия ими решений, перечне истребуемых у заявителей документов, а также другие нарушения. После принесения прокурорами протестов 69 муниципальных правовых актов приведены в соответствие с законом», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что после вмешательства надзорного ведомства также были приведены в соответствие с федеральным законодательством административные регламенты оказания муниципальных услуг по постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма.

«В числе выявленных прокурорами нарушений — необоснованное принятие и отказ в принятии граждан на учет, неполучение органами местного самоуправления необходимых документов в порядке межведомственного взаимодействия. В Шемышейке и Вадинском сельсовете было установлено нарушение сроков рассмотрения пяти заявлений о постановке на учет», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, также вскрыты факты ненадлежащего содержания муниципальных квартир.

«Для устранения нарушений было принесено 114 протестов, в суды направлено 22 иска, внесено 102 представления. В результате их рассмотрения 54 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, одно предостережено», — подытожила представитель прокуратуры.