EN
11:33:31 Среда, 13 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Процедура признания жилья аварийным проводилась в Пензенской области с нарушениями

10:05 | 13.11.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили около 370 нарушений в ходе проведенных в Пензенской области за период с 2017 года по октябрь 2019-го проверок исполнения законодательства при оценке квартир с целью признания их непригодными для проживания, многоквартирных домов — аварийными, а также при содержании государственного и муниципального жилья и распоряжении им. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Процедура признания жилья аварийным проводилась в Пензенской области с нарушениями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлены незаконные нормы правовых актов о составах межведомственных комиссий, их полномочиях и процедуре принятия ими решений, перечне истребуемых у заявителей документов, а также другие нарушения. После принесения прокурорами протестов 69 муниципальных правовых актов приведены в соответствие с законом», — пояснила собеседница агентства.

Читайте также

Пензенская область в 2020 году получит 321 млн. рублей на расселение аварийного жилья

Она добавила, что после вмешательства надзорного ведомства также были приведены в соответствие с федеральным законодательством административные регламенты оказания муниципальных услуг по постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма.

«В числе выявленных прокурорами нарушений — необоснованное принятие и отказ в принятии граждан на учет, неполучение органами местного самоуправления необходимых документов в порядке межведомственного взаимодействия. В Шемышейке и Вадинском сельсовете было установлено нарушение сроков рассмотрения пяти заявлений о постановке на учет», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, также вскрыты факты ненадлежащего содержания муниципальных квартир.

«Для устранения нарушений было принесено 114 протестов, в суды направлено 22 иска, внесено 102 представления. В результате их рассмотрения 54 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, одно предостережено», — подытожила представитель прокуратуры.

Загрузка...
Читайте также
При столкновении двух иномарок в центре Пензы пострадали пять человек Вратарь Илья Андрюхов вернется в пензенский «Дизель»
Покупка алкоголя сомнительного качества обернулась для пензенца условным сроком На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями за три года направят 600 млн. рублей
В Пензе мошенник под видом полицейского выманил деньги у директора студии красоты На содержание госучреждений и органов власти планируется потратить 2,6 млрд. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама