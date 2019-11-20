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В Пензе без тепла остаются шесть домов — мэрия

17:44 | 20.11.2019 | ЖКХ

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Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Шесть домов, расположенных на улице Лунинской в микрорайоне Север города Пензы, остаются без тепла из-за промерзания наружных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе без тепла остаются шесть домов — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным мэрии, ликвидация последствий происшествия на улице Аустрина, после которого была временно ограничена подача теплоносителя потребителям, продолжается.

В среду, 20 ноября, ход работ проконтролировали заместитель председателя правительства области Дмитрий Семенов и глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

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Утром 19 ноября на улице Аустрина в Пензе произошел порыв на теплотрассе, что привело к обрушению грунта и части дорожного полотна на парковке вблизи магазина. В итоге автомобиль «Lada Largus» провалился в яму с горячей водой. Погибли двое мужчин 1966 и 1970 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Из-за происшествия была приостановлена подача теплоносителя. По имеющейся информации, в зону ограничения попали 67 многоквартирных домов, три школы и столько же детсадов.

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