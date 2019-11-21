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Тепло поступило во все дома микрорайона Север — мэрия Пензы

08:50 | 21.11.2019 | ЖКХ

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Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Подача теплоносителя возобновлена во все многоквартирные дома микрорайона Север города Пензы, отключенные ранее из-за аварии на теплотрассе на улице Аустрина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Тепло поступило во все дома микрорайона Север — мэрия Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации городской администрации, по состоянию на 18.00 минувшей среды, 20 ноября, из-за промерзания наружных коммуникаций без тепла оставались шесть домов на улице Лунинской. Проблему устраняли десять аварийных бригад нескольких ресурсоснабжающих организаций.

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Постепенно подачу теплоносителя удалось восстановить. В последнюю очередь он был подан в два одноэтажных дома.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 19 ноября на улице Аустрина в Пензе произошел порыв на теплотрассе, что привело к обрушению грунта и части дорожного полотна на парковке вблизи магазина. В итоге автомобиль «Lada Largus» провалился в яму с горячей водой. Погибли двое мужчин 1966 и 1970 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Из-за происшествия была приостановлена подача теплоносителя в несколько десятков многоквартирных домов, а также в учреждения образования.

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