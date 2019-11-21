Якушев доложил о ситуации в Пензе на заседании правительства России ЖКХ

Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, выступая с докладом на заседании правительства России, доложил о ситуации в Пензе, где после порыва на теплотрассе автомобиль провалился в яму с горячей водой, в результате чего погибли два человека.

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«Теплотрасса 1961 года ввода. Участок ремонтировался в 2005 году», — пояснил он.

По словам Владимира Якушева, экспертиза промбезопасности была проведена в 2018 году, а гидравлические испытания — 19 июля 2019 года.

«Паспорт готовности город Пенза получил к прохождению сезона», — подчеркнул глава Минстроя России.

Говоря об отключении тепла в ряде многоквартирных домов, которое последовало за аварией на сетях, Владимир Якушев уточнил, что ремонтные работы были завершены в минувшую среду, 20 ноября, в 4.20.

«Магистраль включена», — сказал он, добавив, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.