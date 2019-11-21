В Пензе обнародованы первые результаты расследования ЧП с провалившейся в яму машиной Криминал

Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Пресс-служба управления СКР по Пензенской области обнародовала первые результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» после чрезвычайного происшествия на улице Аустрина в Пензе, где после порыва на теплотрассе автомобиль провалился в яму с горячей водой, в результате чего погибли два человека.

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«Установлено, что 19 ноября 2019 года около 9.00 рядом с домом №37А по улице Аустрина в Пензе произошел порыв трубы тепломагистрали, находящейся в собственности филиала «Мордовский» публичного акционерного общества «Т Плюс». Порыв повлек за собой полное размывание грунта и обвал асфальтового покрытия, в результате чего двигавшаяся на данном участке местности автомашина «Lada Largus» провалилась в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой. По данным судебно-медицинской экспертизы, мужчины, находившиеся в салоне автомашины, скончались от асфиксии при утоплении», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она уточнила, что после приватизации тепломагистрали находятся в частной собственности — с 2016 года принадлежат филиалу «Мордовский» ПАО «Т Плюс», при этом обслуживанием и ремонтом сетей занимается АО «Т Плюс теплосеть Пенза».

«Трубопровод прокладывался 57 лет назад. Последнее экспертное исследование теплосетей на данном участке проводилось в 2018 году одним из обществ с ограниченной ответственностью, имеющим лицензию. Согласно заключению специалистов, магистральная тепловая сеть соответствует требованиям промышленной безопасности, ее эксплуатация возможна на разрешенных параметрах сроком до конца октября 2020 года», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в настоящее время участок поврежденной трубы изъят следователями, проводятся обыски и выемки документов в помещениях собственника теплосети, обслуживающей организации и компании, осуществлявшей экспертизу промбезопасности.

«По уголовному делу проводится большой объем следственных действий, в том числе в других регионах. Вся изъятая документация и вещественные доказательства будут направлены на экспертное исследование с целью установления точной причины порыва тепломагистрали, повлекшей гибель потерпевших», — сказала представитель следственного управления.

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По ее словам, в ходе изучения записи с камеры видеонаблюдения установлено, что первые признаки выхода пара из-под асфальта появились 19 ноября в 9.19, в следующие 15 минут стремительно образовалась яма с горячей водой, а в 9.35 в нее упала машина.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию собственника тепломагистрали, работников организации, занимающейся ее обслуживанием и ремонтом, общества с ограниченной ответственностью, проводившего экспертное исследование, а также должностных лиц муниципальной и региональной власти», — подчеркнула Татьяна Махницкая.

Она также прокомментировала размещенную накануне на сайте правительства Пензенской области и впоследствии растиражированную некоторыми СМИ информацию о том, что к повреждению и порыву тепломагистрали якобы привела деформация короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки.

«Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Достоверная информация о ходе расследования уголовного дела содержится лишь в официальных комментариях следственного управления и не может быть основана на слухах и домыслах, а также чьем-либо субъективном мнении», — подытожила собеседница агентства.