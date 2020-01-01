В пензенском правительстве обсудили создание инженерной инфраструктуры в «Спутнике» ЖКХ

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов, строительство которых уже ведется или только планируется на территории микрорайона «Город Спутник», стало главной темой рабочего совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 26 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В проект федерального бюджета на 2020 год по итогам проведенного Минстроем России отбора субъектов Российской Федерации [...] удалось включить проект строительства на территории «Города Спутника» Пензенского района детской поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену», — сообщил губернатор Иван Белозерцев, открывая совещание.

Он напомнил, что еще одним важным объектом является военный госпиталь, который возводится в Терновке на территории бывшей воинской части, где располагался понтонно-мостовой полк.

Читайте также

В Москве удалось достичь понимания по вопросу строительства школы в «Спутнике» в 2020 году

«В данный момент первый этап строительства завершен. Сдать госпиталь в эксплуатацию планируем в середине 2021 года. Работать он будет не только для военнослужащих и ветеранов вооруженных сил, но и для всех наших граждан», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что в будущем году также планируется начать строительство школы на 2 тыс. 425 мест, которое будет осуществляться за счет дополнительных средств.

Затем участники совещания рассмотрели вопросы, связанные с тепло- и электроснабжением новых объектов.

«Останавливаться в развитии мы не имеем права. Инфраструктурные объекты будем создавать», — подытожил губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, разработать необходимую проектно-сметную документацию намечено в декабре, получить положительное заключение госэкспертизы — в январе-феврале.