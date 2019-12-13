В Кузнецке участники программы расселения аварийного жилья получили ключи от новых квартир ЖКХ

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский вручил ключи от квартир в новостройке членам 28 семей, ставших участниками программы расселения аварийного фонда.

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«Мы знаем, что такое ветхое, аварийное жилье, поэтому благодаря федеральной и региональной поддержке постарались решить проблему переселения качественно. В этой программе город участвует первый год, были определенные опасения, но с поставленной задачей мы справились и в последующие годы будем работать над тем, чтобы качество жизни горожан улучшалось», — отметил мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, участники программы получили квартиры в корпусе №2 дома №2Ж на улице Белинского.

В 2019 году на расселение аварийного жилья в городе направлено 57,5 млн. рублей из бюджетов трех уровней, в том числе из муниципального — более 11 млн. рублей.