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В Пензе компания «Т Плюс» за год подключила к теплосетям 19 многоквартирных домов

10:36 | 04.02.2020 | ЖКХ

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Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Группа «Т Плюс» подключила к системе теплоснабжения 19 многоквартирных домов в Пензе в 2019 году.

В Пензе компания «Т Плюс» за год подключила к теплосетям 19 многоквартирных домов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мордовского филиала компании, поставщик ресурсов взял на баланс МКД на улице 8 Марта и проспекте Победы.

«Также обеспечено надежное теплоснабжение 17 многоквартирных жилых домов в 6-м и 7-м микрорайонах Арбеково, которые переведены от районной газовой котельной к системе централизованного теплоснабжения ПАО «Т Плюс», — сказали в пресс-службе.

Комментируя результаты проделанной работы, технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев отметил, что организация планомерно повышает доступность инфраструктуры для своих потребителей.

«В сравнении с 2018 годом количество присоединенных домов к нашей магистрали увеличилось в несколько раз. Тогда мы подключили семь жилых объектов и два социально значимых. Это религиозная организация «Пензенская епархия Русской православной церкви (Московский патриархат)» и школа на улице Светлой», — уточнил он.

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