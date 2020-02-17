Губернатор потребовал разобраться с работой «Горводоканала» в Пензе ЖКХ

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от чиновников мэрии Пензы добиться выполнения предприятием «Горводоканал» взятых на себя обязательств.

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«Администрация города Пензы, разберитесь с работой «Горводоканала»! [От жителей поступают] жалобы на аварийные ситуации. Не выезжают, иногда несколько суток. Оставляют работу недоделанной», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 17 февраля.

Он также обратил внимание на ситуацию вблизи дома №25 на улице Ладожской, где, по словам местных жителей, «рядом со зданием детского сада кипяток течет не первый день».

«Много обращений по воде и ее качеству. Средства в бюджете заложены. Нужно интенсивнее работать по замене необходимого оборудования, сетей. Это касается не только областного центра. Это касается многих районов», — добавил глава региона.