В Пензе готовятся к ранней весне ЖКХ

Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Городские службы Пензы готовятся к ранней весне. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Денис Леонтьев.

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«Весна у нас, наверное, в этом году придет рано. Снега и так уже немного. Пока точных дат нет, но в марте 2020 года будет объявлен месячник по благоустройству», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 18 февраля.

Денис Леонтьев добавил, что жители будут проинформированы о времени проведения месячника по благоустройству и субботников, в том числе с помощью объявлений в лифтах и подъездах.

«Будут организованы уборка пустырей, парковых зон, закрепленных территорий, высадка зеленых насаждений, кронирование деревьев, кустарников и другие работы по благоустройству», — пояснил вице-мэр.

Он добавил, что администрациям районов Пензы уже следует приступать к уборке несанкционированных свалок, поскольку погода позволяет.

«Также в ближайшее время мы определим те территории, где мы будем проводить высадку деревьев. Возможно, посвятим предстоящим праздникам», — отметил Денис Леонтьев.