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Губернатор отреагировал на жалобы пензенцев на жару в квартирах

11:03 | 10.03.2020 | ЖКХ

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Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отреагировал на поступающие в его адрес через социальные сети жалобы жителей на жару в квартирах.

Губернатор отреагировал на жалобы пензенцев на жару в квартирах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Одно из таких обращений он зачитал в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве во вторник, 10 марта.

Глава региона предположил, что теплоснабжающие компании «топят по полной программе», несмотря на значительное потепление.

«Ну неужели непонятно? Идет перетоп. Я понимаю, сегодня, вот в данный момент, закончить отопительный сезон мы не можем, потому что, по прогнозам, ночью минусовые температуры, но идет перетоп», — отметил Иван Белозерцев.

В связи с этим он поручил провести совещание с руководителями соответствующих организаций и предложить им рассмотреть вопрос о снижении температуры теплоносителя в системе отопления.

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