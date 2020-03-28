В Пензе выяснят, как управляющие компании выполняют требование об уборке подъездов ЖКХ

Пенза, 28 марта 2020. PenzaNews. Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы выяснят, как организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, выполняют требование о регулярной уборке подъездов. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника городского УЖКХ Виталий Кузькин.

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«По управляющим компаниям собираем информацию по объемам и видам закупленных [дезинфицирующих] средств и периодичности уборки», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 28 марта.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин обратил внимание на необходимость соблюдения мер предосторожности.

«Важно, чтобы работники, выполняющие уборку в подъездах, также были обеспечены личными средствами защиты — перчатками и масками», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с постановлением губернатора Пензенской области от 16 марта, в регионе объявлен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

27 марта в документ были внесены изменения, предусматривающие ряд дополнительных ограничений и требований.



В частности, Госжилстройтехинспекции Пензенской области поручено организовать работу управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК по обработке входных групп подъездов, лестничных маршей и лифтов, уделяя при этом особое внимание дверным ручкам, выключателям и другим контактным поверхностям. Согласно документу, обработка должна проводиться каждые два часа с использованием дезинфицирующих средств. Помимо этого, поставлена задача регулярно проветривать подъезды, а при обработке лифтовых кабин использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели.