Почтальоны с мобильными терминалами приняли у жителей Пензы на дому более 4 тыс. платежей ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Почтальоны, обеспеченные мобильными почтово-кассовыми терминалами (МПКТ), приняли у жителей Пензы на дому более 4 тыс. платежей за услуги ЖКХ, связи, за интернет, оформление страховок и в счет оплаты штрафов в период с 1 по 20 апреля. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФПС, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Оплатить коммунальные и другие виды платежей можно при визите почтальона во время доставки пенсии или корреспонденции. Также пригласить почтальона можно по номеру телефона отделения почтовой связи по месту обслуживания», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, то доля платежей, принятых на дому, за две декады апреля составила более 35% от общего объема, осуществленных через отделения почтовой связи Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан.