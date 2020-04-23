В Пензе 28 и 29 апреля проведут испытания теплосетей на максимальную температуру ЖКХ

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя будут проведены в Пензе 28 и 29 апреля. Об этом сообщил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

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По его словам, ранее планировалось, что они состоятся на текущей неделе, но по просьбе администрации Пензы было решено перенести их на следующую.

«Эти испытания проходят по окончании отопительного сезона для того, чтобы можно было [...] зафиксировать все слабые места и в течение лета устранить», — пояснил он, отвечая на вопросы журналистов в режиме видеоконференции.

Андрей Ванин отметил, что, согласно установленным требованиям, каждая тепломагистраль должна быть подвернута таким испытаниям раз в 5 лет.

«Испытания проходят где-то примерно сутки, чуть больше. Какой-то дискомфорт, может, действительно, будет, [...] но мы понимаем и сравниваем два дискомфорта: один — от проведения испытаний, другой — если эти повреждения обнаружатся зимой», — сказал он, призвав жителей Пензы с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.