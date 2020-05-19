В «Т Плюс» предупредили о рисках, возникающих при подготовке к зиме из-за неплатежей потребителей ЖКХ

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Неоплата потребителями полученной тепловой и электрической энергии влечет за собой риски недофинансирования работ, запланированных в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2020–2021 годов. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе пресс-конференции, состоявшейся в режиме видеосвязи, в которой приняли участие журналисты из регионов присутствия компании, в том числе Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Одна из бед и проблем первого периода пандемии [коронавируса] — это, конечно, снижение платежей», — сказал он.

Андрей Вагнер уточнил, что по итогам апреля собираемость платежей за тепловую энергию упала на 20% — компания недополучила 3 млрд. рублей.

«Риски эти [недофинансирования ремонтной кампании 2020 года] точно существуют», — констатировал он.

Гендиректор ПАО «Т Плюс» пояснил, что рассматривается несколько вариантов развития событий и прорабатываются механизмы, которые позволят решить первоочередные задачи в случае ухудшения ситуации.

Так, по словам Андрея Вагнера, в компании составлен рейтинг мероприятий, предполагающих финансовые вложения, по их значимости: в приоритетном порядке будут выполнены работы по ремонту и модернизации сетей и оборудования, в том числе с привлечением кредитов, если это потребуется.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока весь намеченный объем ремонта выполняется по графику.

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Говоря о причинах падения платежной дисциплины, Андрей Вагнер выразил мнение, что негативную роль сыграло, в частности, постановление правительства России №424 от 2 апреля 2020 года «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которое, по его оценке, «обрушило чуть ли не в два раза платежи за апрель».

«Платежную дисциплину будем пробовать выправлять. [...] У нас и так в «тепле» долгов порядка 57 млрд. рублей. Это такой тяжелоподъемный долг, который нужно обслуживать. Мы же кредитовались за все это. Это объем денег, который нам недоплатили разные категории — граждане, бизнес — за прошлый год, и все это как бы нарастает», — отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Т Плюс» планирует вложить более 30 млрд. рублей в ремонт, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и источников генерации в регионах присутствия в 2020 году.

В Пензе на эти цели намечено направить примерно 550 млн. рублей.