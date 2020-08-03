Михаил Панюхин призвал активизировать подготовку ЦТП в Пензе к предстоящей зиме ЖКХ

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин призвал активизировать подготовку центральных тепловых пунктов (ЦТП) в Пензе к предстоящему отопительному сезону.

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«На сегодняшний день процент [готовности] достаточно малый — 49%», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 3 августа.

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По словам Михаила Панюхина, данный вопрос требует пристального внимания в том числе с учетом финансового состояния МКП «Теплоснабжение города Пензы».

«Мы знаем, что у МКП достаточно серьезная ситуация. Там денежные средства администрация города дополнительно выделила, мы из резервного фонда материалы тоже дополнительно дали. Сейчас остается только активно начать работу непосредственно персоналу», — отметил он.

Комментируя ход работ по перекладке теплосетей, начальник управления подчеркнул, что «все идет в плановом режиме».

«До 10–15 сентября все сети будут переложены», — уточнил Михаил Панюхин.