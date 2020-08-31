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Прокуратура потребовала поставить на учет газопроводы в Ягановском сельсовете

11:21 | 31.08.2020 | ЖКХ

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Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Прокуратура Вадинского района Пензенской области направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Ягановского сельсовета принять меры к постановке на учет недвижимого имущества — газопроводов протяженностью 3 км 840 метров — в качестве бесхозяйного.

Прокуратура потребовала поставить на учет газопроводы в Ягановском сельсовете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, в ходе проведенной проверки было установлено, что администрация, несмотря на ранее внесенное представление прокурора, не приняла действенных мер к постановке данного имущества на учет в качестве бесхозяйного.

«При отсутствии оформленного в установленном порядке права собственности на газовые сети не обеспечивается их сохранность и безопасность эксплуатации», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что иск находится на рассмотрении суда.

В прокуратуре отметили, что следующим шагом должно стать решение вопроса об оформлении права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты.

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