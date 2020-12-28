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На решение проблемы дольщиков в Пензенской области уйдет больше времени, чем планировалось

20:53 | 28.12.2020 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который ровно год назад заявил о том, что проблема обманутых дольщиков в регионе будет полностью закрыта в 2020 году, сообщил о планах по вводу ряда объектов в первом полугодии 2021-го и о поиске механизма восстановления прав пострадавших граждан еще по двум домам.

На решение проблемы дольщиков в Пензенской области уйдет больше времени, чем планировалось

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Решением проблемы обманутых дольщиков, вы знаете, мы занимаемся активно с самого первоначального момента. Был создан оперативный штаб в правительстве области. Занимаюсь я, занимается [председатель правительства региона] Николай Петрович Симонов, занимаются власти города. Мы эту тему не бросали», — сказал Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в понедельник, 28 декабря.

Вместе с тем, по его словам, некоторые обманутые дольщики, опасаясь, что губернатор не сдержит слово, выходили на улицы с плакатами.

«Я никогда не даю слово, если понимаю, что выполнить будет невозможно», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он напомнил, что в Пензенской области удалось ввести в эксплуатацию некоторые проблемные объекты.

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«Мы потратили бюджетные средства, мы за эти дома выделили землю застройщикам. Большая часть проблемы решена», — констатировал глава региона.

Он добавил, что еще на нескольких стройплощадках продолжаются работы, которые намечено завершить в первой половине 2021 года.

«Но появилось еще два объекта. Это «Север-Траст» на Окружной [в Пензе], 157 человек, и в Заречном [Фонд жилья и ипотеки города], там, по-моему, 16 или 18 человек», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор пояснил, что восстановить права граждан – участников долевого строительства планируется при содействии АО «Дом.рф», при этом в случае с Пензой рассматривается вопрос о сносе дома и выплате компенсаций людям.

«Сейчас мы с ними работаем. Я надеюсь, эта тема будет закрыта, мне хочется в это верить. Если нет, то все равно мы будем искать какие-то региональные возможности», — сказал он.

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