Петр Пашнин назвал два знаковых события 2021 года для сферы теплоснабжения Пензы ЖКХ

Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин назвал два события 2021 года, которые, по его мнению, являются знаковыми для сферы теплоснабжения Пензы.

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«Первое — это то, что мы взяли все квартальные сети, бывшие в эксплуатации МКП [«Теплоснабжение города Пензы»]. Второе — что мы с 1 июля переходим на новое ценообразование, так называемую «альтернативную котельную», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся на пензенской ТЭЦ-1.

Петр Пашнин пояснил, что в настоящее время реализуются мероприятия переходного периода, главное из которых — актуализация схемы теплоснабжения города.

По его словам, обновленная схема будет учитывать переход на новую модель рынка тепла, при этом всеми компаниями, имеющими статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), должны быть подписаны соглашения, в которых будут указаны объемы инвестиций и определенные целевые показатели.

«Целевые показатели направлены на одно. Это снижение отключений в городе — и горячей воды, и отопления; и снижение потерь», — уточнил он.

Петр Пашнин подчеркнул, что компания «Т Плюс» намерена совершить качественный скачок и свести к минимуму число претензий со стороны клиентов — как физических, так и юридических лиц, однако с учетом текущего износа сетей — примерно 78% — сделать это быстро не получится.

Вместе с тем он напомнил, что до 2035 года в тепловую инфраструктуру Пензы планируется вложить 6,3 млрд. рублей.