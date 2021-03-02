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В «Т Плюс» призвали соблюдать запрет на размещение объектов в охранных зонах теплосетей

11:57 | 02.03.2021 | ЖКХ

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Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Представители компании «Т Плюс» призвали организации, осуществляющие деятельность на территории Пензы, а также жителей города соблюдать запрет на размещение в охранных зонах теплосетей детских площадок, автостоянок и иных объектов.

В «Т Плюс» призвали соблюдать запрет на размещение объектов в охранных зонах теплосетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно действующим нормам эксплуатации, охранной зоной считается территория в 3 метра по обеим сторонам от теплотрассы», — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В нем обращается внимание на то, что сооружения, расположенные вблизи тепломагистралей, создают дополнительную нагрузку на грунт.

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«Это ускоряет износ тепловых сетей и приводит к возникновению дополнительных дефектов и утечек. Кроме того, может вызвать провалы грунта, что чревато несчастными случаями. Именно для исключения таких ситуаций любое размещение парковки, торгового павильона, детской площадки рядом с энергообъектами в обязательном порядке должно согласовываться с теплоснабжающей организацией», — говорится в пресс-релизе.

В тексте подчеркивается, что в Пензе регулярно проводятся рейды по выявлению незаконных сооружений в охранных зонах теплосетей, материалы направляются в администрацию города, Ростехнадзор и прокуратуру, после чего выносятся предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов.

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