Мэр Пензы поручил проработать вопрос о приобретении снегоуборочной техники в лизинг ЖКХ

Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил проработать вопрос о приобретении снегоуборочной техники в лизинг.

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«Лизингополучателем может быть и муниципалитет в данном случае, и само муниципальное предприятие [«Пензадормост»]», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 10 марта.

По словам Андрея Лузгина, необходимо рассчитать размер лизинговых платежей, а также сумму контрактов на содержание дорог.

Мэр констатировал, что город не сможет за один раз приобрести в лизинг 100 единиц техники, которых не хватает для своевременной уборки снега. В связи с этим, по его мнению, нужно готовить разумные предложения.

Кроме того, Андрей Лузгин поставил задачу проанализировать наличие снегоуборочной техники у дорожных организаций, чтобы при необходимости привлекать их к работам по отдельным контрактам.