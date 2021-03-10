EN
15:47:50 Среда, 10 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы поручил проработать вопрос о приобретении снегоуборочной техники в лизинг

14:27 | 10.03.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил проработать вопрос о приобретении снегоуборочной техники в лизинг.

Мэр Пензы поручил проработать вопрос о приобретении снегоуборочной техники в лизинг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Лизингополучателем может быть и муниципалитет в данном случае, и само муниципальное предприятие [«Пензадормост»]», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 10 марта.

По словам Андрея Лузгина, необходимо рассчитать размер лизинговых платежей, а также сумму контрактов на содержание дорог.

Мэр констатировал, что город не сможет за один раз приобрести в лизинг 100 единиц техники, которых не хватает для своевременной уборки снега. В связи с этим, по его мнению, нужно готовить разумные предложения.

Кроме того, Андрей Лузгин поставил задачу проанализировать наличие снегоуборочной техники у дорожных организаций, чтобы при необходимости привлекать их к работам по отдельным контрактам.

Новости партнеров
Читайте также
В компании «ЭнергосбыТ Плюс» объяснили суммы в февральских квитанциях за отопление В Пензенской области за сутки подтверждено 123 случая заражения коронавирусом, выписаны 111 человек
«Сурский керамический завод» планирует выпускать фасадный кирпич Мэр Пензы призвал готовиться к худшему сценарию развития паводковой ситуации
Пензенский облсуд признал законным назначенный «Электроприбору» штраф в 125 тыс. рублей Умер преподаватель пензенской духовной семинарии Владимир Дружинин
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама