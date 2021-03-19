В Пензе обновили областную галерею почета работников ЖКХ ЖКХ

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Обновленная галерея почета работников жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области торжественно открыта в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в предстоящее воскресенье.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к присутствующим, председатель регионального правительства Николай Симонов отметил, что сфера ЖКХ касается каждого человека, поэтому труд работников жилищно-коммунального комплекса трудно переоценить.

«Вы все, наверное, согласитесь, что с каждым годом города и поселки нашего региона становятся чище, лучше, красивее, и это ваша заслуга в первую очередь», — сказал он.

Затем Николай Симонов вручил свидетельства о занесении в галерею почета руководителям предприятий, показавших высокие результаты в 2020 году.

В их числе общества с ограниченной ответственностью «Пензастрой-Сервис» (руководитель Юрий Толстоухов), «Управляющая компания «Милана» (Евгений Ведяшев), «Энергопромресурс» (Илья Байдаров), «Чистый город» (Павел Щемелинин), «Кристалл один» (Анна Чевтаева), «Каменское ЖКХ» (Виктор Щученков), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Татьяна Моторина), «Ремонтно-эксплуатационное управление» (Владимир Трошин), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Марат Гаджилов). Также в галерею почета занесен СПОК «Бытовик» (председатель Андрей Кулешов).

Кроме того, состоялось чествование 20 передовиков отрасли.

По случаю профессионального праздника отмечены замначальника отдела модернизации жилищного фонда управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Ольга Шолохова, управляющая многоквартирными жилыми домами ООО «Пензастройсервис» Елена Битюцкая, тракторист МУП «Лунинское» Юрий Мишин, директор МКП «Тепловодоснабжение» Андрей Мунцов, главный специалист отдела информатизации Регионального фонда многоквартирных домов Пензенской области Людмила Солдатова, машинист экскаватора МК «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» Виктор Шилин, заместитель начальника отдела по работе с населением АО «Единый расчетно-кассовый центр» Яна Коновалова, оператор на фильтрах ООО «Энергопромесурс» Александр Земсков и слесарь по водоотведению ООО «Кристалл один» Олег Давыдов.

Также в галерею почета занесены директор МУП «Наровчатское ЖКХ» Алексей Кочетков, водитель МКП «Город» Владимир Лопухов, оператор диспетчерской службы ООО «Энергосервис» Михаил Салов, тракторист МКУП «Зеленый город» Азат Дебердеев, водитель МУП «Пензадормост» Сергей Курганов, водитель-контролер ООО «Экоград» Николай Федосеев, дворник ООО «Ясенки» Ирина Коблова, директор ООО «Горсервис» Александр Кошелев, начальник участка водоснабжения МУП «Спектр» Александр Демин, главный инженер МКП «Теплоком» Виталий Кусморов и мастер по благоустройству ООО «Чистый город» Александр Рейн.

Благодарность министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России объявлена консультанту отдела правовой, кадровой и организационной работы управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Ольге Астаховой и начальнику отдела контрольной службы МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Ирине Кузичевой.

После этого состоялось вручение почетных грамот, благодарностей и благодарственных писем.

В завершение церемонии к присутствующим обратился председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

«Люди, которые работают в такой непростой отрасли, должны быть замечены государством», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что от слаженной работы представителей ЖКХ напрямую зависит качество жизни людей и их настроение.