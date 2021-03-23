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Мэр Пензы поручил организовать дежурство техники на дорогах, подверженных подтоплению

13:04 | 23.03.2021 | ЖКХ

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Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил начальнику городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексею Михайлову обеспечить дежурство специализированной техники на дорогах, подверженных подтоплению.

Мэр Пензы поручил организовать дежурство техники на дорогах, подверженных подтоплению. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам Алексея Михайлова, накануне откачка воды производилась на улицах Ростовской, Чаадаева, Клары Цеткин и Антонова.

«На сегодня запланированы работы по промывке сетей ливневой канализации по улицам Солдатской, Курской, Антонова, Чебышева, Батайской и Ухтомского», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

Алексей Михайлов добавил, что улицам Чаадаева, Рябова, Ростовской и Клары Цеткин требуется повторно уделить внимание, поскольку там вновь наблюдаются скопления воды.

Как отметил Андрей Лузгин, подтопления на этих улицах в период таяния снега будут происходить ежедневно из-за отсутствия ливневой канализации.

«Закрепляйте там постоянные автомобили для того, чтобы у нас не происходило накопление [воды]. Понятно, что ночью дежурить нет смысла, пока отрицательная температура», — сказал мэр.

Он также поручил нарастить объемы вывоза снега с территорий, подверженных подтоплению.

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