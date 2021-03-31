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Компания «Т Плюс» первой приступит к переустройству коммуникаций на улице Московской

18:38 | 31.03.2021 | ЖКХ

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Пенза, 31 марта 2021. PenzaNews. Компания «Т Плюс» первой из ресурсоснабжающих организаций приступит к переустройству коммуникаций в верхней части улицы Московской в Пензе, реконструкция которой стартует в предстоящий четверг, 1 апреля. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Компания «Т Плюс» первой приступит к переустройству коммуникаций на улице Московской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Завтра ресурсоснабжающая организация первая выходит на данный участок. Работы начнет компания «Т Плюс», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии.

Андрей Лузгин пояснил, что сначала будет проведена необходимая подготовка, в том числе установлено ограждение, а к земляным работам специалисты приступят как только позволит погода и сойдет снег.

«Кроме магистральной сети «Т Плюс», у нас идет еще два водопровода, канализационные сети, электрические сети, сети «Ростелекома». Нам нужно разово провести перекладку всех этих сетей и закрыть на ближайшие 25–30 лет вопрос с постоянными ремонтами, вскрытиями», — отметил мэр.

Он поручил минимизировать неудобства для пешеходов и обеспечить безопасность в месте проведения работ.

«Ограждение должно быть безопасным. Не должно быть возможности у детей проникнуть, залезть, посмотреть, свеситься», — подчеркнул Андрей Лузгин.

По его словам, перекладку тепловых сетей планируется завершить до 1 июля.

«Понятно, что нужно будет провести испытания и подготовиться к отопительному сезону. Снабжается четверть города через эту магистральную сеть теплом. Работы по благоустройству будут вестись дольше, но мы рассчитываем, что мы закончим эти работы до ноября месяца в полном объеме — с озеленением, с подключением фонарей», — заявил глава администрации города.

Андрей Лузгин также сообщил, что работы по замене сетей на улице Московской будут продолжены и после этого, но уже на другом участке.

«В следующем году, скорее всего, [...] компания «Т Плюс» планирует по нашей просьбе замену магистрального трубопровода от драмтеатра до улицы Кураева. Мы, к сожалению, в раскопках в центре города будем жить два года подряд. Там работы будут затрагивать меньший объем. Там нет других сетей, кроме тепловых, но они так же идут в створе улицы. Но там, наверное, будет возможность менять, не вскрывая всю полностью улицу», — сказал мэр Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

По проекту, в 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».

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