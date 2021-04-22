В «Пензаэнерго» предупредили об активизации фирм, навязывающих жителям сомнительные услуги ЖКХ

Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. Представители филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» предупредили жителей Пензенской области об активизации в регионе коммерческих организаций и отдельных лиц, навязывающих услуги по срочной замене ввода в частный дом — провода, по которому электроэнергия поступает от уличной воздушной линии 0,4 кВ в жилище.

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«Провод, который предлагают заменить, зачастую по своим техническим характеристикам и работоспособности замены не требует», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго».

В качестве примера в тексте приводится ситуация в Колышлейском районе, где в течение апреля две женщины и двое мужчин, представляясь контролерами и энергетиками местного РЭС, в настойчивой форме предлагали владельцам частных домов заменить существующий у них ввод, выполненный из неизолированного провода, на изолированный.

«Особо напористо «разъяснительную» работу о необходимости замены ввода они проводили с людьми пожилого возраста. Договор об оказании услуг, включающий стоимость самого провода, предлагали заключить на месте. Свои услуги специалисты оценивали от 6 тыс. 800 до 13 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

Как отметил начальник управления безопасности «Пензаэнерго» Александр Гридчин, это не первый случай навязывания гражданам услуг по замене электрооборудования.

По его словам, в 2017 и 2019 годах одна коммерческая организация предлагала замену приборов учета и вводов в деревнях и селах.

«Тогда местным жителям рассказывали о неких штрафах, которые могут быть наложены, если замену прибора учета не произвести в ближайшее время. Договор заключали по той же схеме — на месте. Минимальная такса составляла 6 тыс. 800 рублей. Позже многие жители, попавшиеся на уловку, осознали, что они за большие деньги поменяли исправно работающий прибор учета, да еще и с нарушением правил. В данном апрельском случае с предложениями по замене ввода нарушения также налицо. Первое из них — отсутствие разрешения от ресурсоснабжающей и сбытовой компаний на проведение данных работ», — сказал он.

Александр Гридчин обратил внимание на то, что граждане, настойчиво предлагающие жителям услуги, зачастую выдают себя за сотрудников известных энергокомпаний, однако это не соответствует действительности.

«Следует принять во внимание, что работники филиала «Пензаэнерго» одеты в специальную одежду с логотипом компании ПАО «Россети Волга» на куртке, имеют при себе служебные удостоверения, в которых указаны фамилия, имя, отчество и должность работника, имеются его фотография, подпись руководителя и печать организации», — напомнил он.

Начальник управления безопасности «Пензаэнерго» подчеркнул, что обо всех случаях, когда неизвестные лица пытаются выдавать себя за сотрудников компании, следует сообщать в РЭС или местное отделение полиции.