Мельниченко прокомментировал предстоящий ремонт квартальных теплосетей и ЦТП в Пензе ЖКХ

Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. Денежные средства, которые ПАО «Т Плюс» планирует вложить в систему теплоснабжения Пензы в 2021 году, позволят привести в нормативное состояние наиболее изношенные квартальные сети и центральные тепловые пункты (ЦТП). Такое мнение выразил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

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«У меня были переговоры с [представителями] ПАО «Т Плюс». Они, в общем-то, приняли решение в 2021 году вложить более 1 млрд. рублей в развитие теплоснабжения города. Это дополнительные средства, которые позволят привести в нормативное состояние наиболее изношенные квартальные теплосети — там, где износ составляет 80% и более, — и центральные тепловые пункты», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 24 мая.

Олег Мельниченко добавил, что планируется переложить десятки километров квартальных теплосетей и провести реконструкцию 14 ЦТП, ранее находившихся в ведении МКП «Теплоснабжение города Пензы».

«Надо так построить работу, чтобы минимизировать неудобства для наших горожан. [...] Везде должны стоять информационные стенды, на которых должно быть четко указано, когда эти работы будут завершены и кто непосредственно отвечает за осуществление этих работ. Что очень важно, мы договаривались, что благоустройство потом будет приведено в соответствующее состояние, в нормативное, в нормальное, а не так, чтобы было потом все это брошено. За этим надо внимательно следить», — отметил врио губернатора, обращаясь к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

Кроме того, он потребовал объяснить жителям важность предстоящего ремонта.

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«Если мы эти работы не организуем и не сделаем в этом году, то просто-напросто у нас будет продолжаться вот та ситуация, когда огромное количество порывов на сетях, поэтому лучше один раз потерпеть, сделать и потом уже про это забыть, их [теплосети] в нормальном уже состоянии эксплуатировать», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Врио губернатора также обратил внимание на то, что «Т Плюс» в текущем году осуществит перекладку 3,5 км магистральных теплосетей, при этом на трех участках — на улице Московской, на проспектах Победы и Строителей — работы уже начаты.

«По улице Московской — от улицы Кураева до улицы Карла Маркса — специалисты заменят старые трубы на участке протяженностью 448 метров, и впоследствии этот участок будет благоустроен в рамках программы формирования современной городской среды. На проспекте Строителей переложат 431 метр трубопровода. И третий участок — на проспекте Победы от остановки «Буратино» до остановки «Памятник Победы» — там тоже будут осуществляться работы. До 31 июля [...] там должны поменять 386 метров магистрального трубопровода», — уточнил он.