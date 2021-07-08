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Компания «Т Плюс» приступила к перекладке квартальных теплосетей в Пензе

13:30 | 08.07.2021 | ЖКХ

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Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Специалисты ПАО «Т Плюс» приступили к перекладке квартальных тепловых сетей в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 8 июля.

Компания «Т Плюс» приступила к перекладке квартальных теплосетей в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодня работы ведутся на 12 участках в разных районах города. Всего в 2021 году компания переложит 52 км квартальных коммуникаций от 19 центральных тепловых пунктов», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что модернизация подразумевает полную замену ветхих трубопроводов на новые, обновление строительных конструкций и проведение благоустройства после ремонтных работ.

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«Общая сумма вложений в теплосетевую инфраструктуру областного центра составит 1,1 млрд. рублей, из которых 600 млн. — дополнительные инвестиции», — отмечается в тексте.

В сообщении напоминается, что для удобства жителей запущен сайт с информацией о перекладке теплосетей в Пензе.

По словам технического директора – главного инженера пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Василия Журавлева, в программу 2021 года включены наиболее изношенные участки трубопроводов, которые требуется заменить до отопительного сезона.

«Их износ составляет более 80%», — уточнил он.

Василий Журавлев подчеркнул, что работы проводятся для того, чтобы улучшить поставку тепловых ресурсов жителям города.

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