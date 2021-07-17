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Для обеспечения жителей Пензенской области качественной питьевой водой требуется более 6 млрд. рублей

12:02 | 17.07.2021 | ЖКХ

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Пенза, 17 июля 2021. PenzaNews. Более 6 млрд. рублей требуется для решения проблемы обеспечения населения Пензенской области качественной питьевой водой. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

Для обеспечения жителей Пензенской области качественной питьевой водой требуется более 6 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В общей сложности на решение этой проблемы в регионе требуется более 6 млрд. рублей», — сказал он в ходе рабочей встречи членов комитета Совета Федерации по экономической политике с представителями правительства Пензенской области, состоявшейся в Пензе в минувшую пятницу, 16 июля.

По словам Михаила Панюхина, с 2016 по 2020 годы в рамках действующей региональной программы было выделено 378 млн. рублей.

«Что касается текущего года, на 164 объектах водоснабжения работы ведутся, будут выполнены в установленные сроки. Из резервного фонда также выделяются средства. Регион работает и в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Формируем программу на 2022 год, она уже включает в себя строительство 50 скважин», — пояснил глава регионального ведомства.

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Он добавил, что с 2019 года Пензенская область также принимает участие в федеральной программе «Чистая вода», по которой лимит софинансирования на 6-летний период составляет более 292 млн. рублей.

«В Пензенской области очень большое содержание железа в воде, приходится строить станции обезжелезивания. Буквально на днях открыли в Кузнецке такую станцию. В 2022–2023 годах в Засечном переходим на городской водопровод, 5 тыс. людей обеспечим качественной питьевой водой. Продолжится строительство жилого фонда на данной инвестплощадке. Средств не хватает на объекты, где требуется незамедлительное решение проблемы. Более 1 млрд. [рублей] нужно, чтобы закрыть вопрос по таким «кричащим» объектам», — цитирует Михаила Панюхина пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

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