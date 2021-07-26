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В нескольких районах Пензы ограничат подачу горячей воды в связи с испытанием теплосетей

11:34 | 26.07.2021 | ЖКХ

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Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Горячее водоснабжение будет ограничено в нескольких районах Пензы в период с 26 июля по 2 августа в связи с испытанием на прочность и плотность 12 км тепловых сетей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В нескольких районах Пензы ограничат подачу горячей воды в связи с испытанием теплосетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Период проведения опрессовок совмещен с текущими ремонтными работами на ТЭЦ-1, что позволит сократить сроки ограничения клиентов. На станции будет произведен ежегодный ремонт внутристанционных трубопроводов сетевой воды», — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что без горячей воды на время останутся дома на проспекте Победы, улицах 8 Марта, Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Пушкина, Кулакова, Бакунина, Ставского, Плеханова, Луначарского, Толстого, Дзержинского, Ухтомского, Жемчужной, Герцена, Пролетарской, Ленина, Крупской, Леонова, Циолковского, Гагарина, Фурманова, Аустрина, Заводской, Сумской, Депутатской, Клары Цеткин, Дружбы, Медицинской, Чаадаева, Колхозной, Литвинова, Егорова, Саранской, Чапаева, Долгорукова, Стадионной, Московской, Володарского, Кирова и Максима Горького.

«В случае обнаружения открытых колодцев, люков, парений, выхода воды на поверхность, повреждений изоляционного слоя теплосетей необходимо немедленно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу города Пензы по номеру 05 или диспетчерскую пензенских тепловых сетей: +7 (8412) 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00», — сказали в филиале.

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