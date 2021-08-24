В Пензе с начала года выявлено более 50 самовольных подключений к сетям водоснабжения и водоотведения ЖКХ

Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Контролеры ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») выявили более 50 нелегальных пользователей услугами водоснабжения и водоотведения в Пензе с начала 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди них есть как частные жилые дома, так и различные организации, незаконно подключенные к коммунальной инфраструктуре», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на нарушителей, которые пользуются ресурсом, но не оплачивают его, наложены штрафы на сумму более 1,8 млн. рублей.

«Из-за незаконных врезок существенно снижается давление в распределительной сети, особенно в частном секторе, из-за чего возникает проблема слабого напора воды. Кроме того, по этим причинам возможно ухудшение качества воды, а из-за несогласованных работ может быть повреждена действующая сеть», — подчеркивается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что нелегальное пользование влечет финансовые потери для ресурсоснабжающей организации, которая круглосуточно осуществляет подготовку воды, следит за ее качеством на всех этапах и подает в городскую сеть.

«Проверки частного сектора на предмет незаконных врезок проводятся регулярно. Зачастую о том, что происходит воровство воды или незаконный слив в общую канализацию, сообщают бдительные соседи», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что «Горводоканал» продолжит борьбу с фактами самовольного пользования услугами водоснабжения и водоотведения, используя все возможные законные способы, включая принудительное отключение от ресурса, наложение штрафов по расчетам по сечению трубы, судебные разбирательства и предание фактов нарушений огласке.

Из сообщения следует, что узнать о том, как легализовать свое положение — получить и выполнить технические условия подключения, заключить договор и платить в соответствии с данными приборов учета, можно в офисе «Горводоканала» на улице Кривозерье в Пензе.