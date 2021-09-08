EN
20:13:54 Среда, 8 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В «Горводоканале» прокомментировали ход работ по замене оборудования на очистных сооружениях

15:48 | 08.09.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. Работы по техперевооружению решеток очистных сооружений канализации Пензы, организованные в рамках реализации инвестпрограммы ООО «Горводоканал» с целью внедрения наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод, вступили в активную фазу. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой компании.

В «Горводоканале» прокомментировали ход работ по замене оборудования на очистных сооружениях

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выполнены работы по монтажу щитовых затворов и решеток грабельного типа на втором канале здания решеток первой очереди. В настоящее время ведется демонтаж старого оборудования на первом канале здания решеток первой очереди, а также идут электромонтажные работы», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что завершить модернизацию оборудования здания решеток первой очереди планируется до ноября 2021 года.

Как отмечается в сообщении, стоимость проекта превышает 25 млн. рублей, при этом финансирование соответствующих мероприятий осуществляется за счет платы, выставленной абонентам за превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод.

«Данный вид платы имеет целевое значение и пополняется за счет платы предприятий, осуществляющих сброс в канализацию токсичных и вредных для окружающей среды и канализационных сетей стоков», — подчеркивается в тексте.

В нем напоминается, что проектом реконструкции ОСК предусмотрено техническое перевооружение решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обезвоживания отбросов.

«Это позволит более эффективно производить очистку сточных вод от крупных включений с последующей отмывкой задержанных отбросов от растворенной органики и их отжимом. Помимо этого, реализация проекта способствует снижению рисков технологических отказов оборудования и возможности излива сточных вод на поверхность, что в совокупности приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду», — говорится в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В «Т Плюс» предупредили о мошенниках, которые объявляют закупочные процедуры от имени компании В пензенском «Коллаже» пройдет акция, посвященная Всероссийскому дню трезвости
«Т Плюс» планирует завершить реализацию инвестпрограммы в Пензе до конца сентября В Пензенской области за сутки подтверждено 232 случая заражения коронавирусом
В Кузнецке на сэкономленные средства отремонтируют два участка дорог Мошенник оформил на имя пензенца виртуальную карту, с которой снял более 1 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама