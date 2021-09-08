В «Горводоканале» прокомментировали ход работ по замене оборудования на очистных сооружениях ЖКХ

Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. Работы по техперевооружению решеток очистных сооружений канализации Пензы, организованные в рамках реализации инвестпрограммы ООО «Горводоканал» с целью внедрения наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод, вступили в активную фазу. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой компании.

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«Выполнены работы по монтажу щитовых затворов и решеток грабельного типа на втором канале здания решеток первой очереди. В настоящее время ведется демонтаж старого оборудования на первом канале здания решеток первой очереди, а также идут электромонтажные работы», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что завершить модернизацию оборудования здания решеток первой очереди планируется до ноября 2021 года.

Как отмечается в сообщении, стоимость проекта превышает 25 млн. рублей, при этом финансирование соответствующих мероприятий осуществляется за счет платы, выставленной абонентам за превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод.

«Данный вид платы имеет целевое значение и пополняется за счет платы предприятий, осуществляющих сброс в канализацию токсичных и вредных для окружающей среды и канализационных сетей стоков», — подчеркивается в тексте.

В нем напоминается, что проектом реконструкции ОСК предусмотрено техническое перевооружение решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обезвоживания отбросов.

«Это позволит более эффективно производить очистку сточных вод от крупных включений с последующей отмывкой задержанных отбросов от растворенной органики и их отжимом. Помимо этого, реализация проекта способствует снижению рисков технологических отказов оборудования и возможности излива сточных вод на поверхность, что в совокупности приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду», — говорится в сообщении.