«Горводоканал» приступил к модернизации очистных сооружений канализации в Пензе ЖКХ

Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») приступил к модернизации очистных сооружений канализации (ОСК) в рамках реализации инвестиционной программы по повышению энергетической и экологической эффективности, рассчитанной до 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 18 августа.

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«На очистных сооружениях канализации уже начались строительно-монтажные работы по внедрению наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод, а именно техперевооружение решеток ОСК. Это позволит снизить риски технологических отказов оборудования, что будет способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что разработан план снижения сбросов загрязняющих веществ на период до 2027 года, согласно которому стоит задача поэтапно достичь утвержденных нормативов по каждому веществу.

«Дополнительно ведется разработка проектно-сметной документации по перевооружению системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила. Реализация данного мероприятия позволит более эффективно производить очистку хозяйственно-бытовых сточных вод от крупных включений с последующей отмывкой задержанных отбросов от растворенной органики и их отжимом», — добавляется в тексте.

Из сообщения следует, что в 2021 году в рамках инвестпрограммы «Горводоканал» также реализует комплекс мероприятий по модернизации и автоматизации насосных станций города Пензы с целью повышения надежности их работы и оптимизации энергопотребления за счет внедрения интеллектуальных алгоритмов управления режимами.

«Как социально ответственное предприятие ООО «Горводоканал» уделяет особое внимание вопросам экологической безопасности, поэтому средства, получаемые от предприятий и организаций за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод, направлены непосредственно на реализацию мер по улучшению экологической обстановки», — подчеркивается в тексте.