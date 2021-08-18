EN
18:00:33 Среда, 18 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Горводоканал» приступил к модернизации очистных сооружений канализации в Пензе

15:51 | 18.08.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») приступил к модернизации очистных сооружений канализации (ОСК) в рамках реализации инвестиционной программы по повышению энергетической и экологической эффективности, рассчитанной до 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 18 августа.

«Горводоканал» приступил к модернизации очистных сооружений канализации в Пензе

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«На очистных сооружениях канализации уже начались строительно-монтажные работы по внедрению наилучших доступных технологий удаления грубодисперсных примесей из сточных вод, а именно техперевооружение решеток ОСК. Это позволит снизить риски технологических отказов оборудования, что будет способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что разработан план снижения сбросов загрязняющих веществ на период до 2027 года, согласно которому стоит задача поэтапно достичь утвержденных нормативов по каждому веществу.

«Дополнительно ведется разработка проектно-сметной документации по перевооружению системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила. Реализация данного мероприятия позволит более эффективно производить очистку хозяйственно-бытовых сточных вод от крупных включений с последующей отмывкой задержанных отбросов от растворенной органики и их отжимом», — добавляется в тексте.

Из сообщения следует, что в 2021 году в рамках инвестпрограммы «Горводоканал» также реализует комплекс мероприятий по модернизации и автоматизации насосных станций города Пензы с целью повышения надежности их работы и оптимизации энергопотребления за счет внедрения интеллектуальных алгоритмов управления режимами.

«Как социально ответственное предприятие ООО «Горводоканал» уделяет особое внимание вопросам экологической безопасности, поэтому средства, получаемые от предприятий и организаций за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод, направлены непосредственно на реализацию мер по улучшению экологической обстановки», — подчеркивается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области приступили к севу озимых Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-июль исполнен на 106,8%
Пензенский «Дизель» начнет сезон на выезде Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 7 месяцев 2021 года
Матушкин проведет прием обращений в соцсети «ВКонтакте» В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о краже в особо крупном размере
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама