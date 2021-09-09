В Пензе заключен контракт на благоустройство 16 дворов на сумму 24,3 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы в лице исполняющего обязанности Вадима Фейгина заключило с ООО «Квалитет» в лице генерального директора Игоря Яшина муниципальный контракт на сумму 24,3 млн. рублей на благоустройство 16 дворовых территорий, а именно — на установку игровых и спортивных элементов.

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Подрядчик должен завершить все работы в период по 29 октября.

Как отмечается в сообщении пресс-службы администрации Пензы, специалисты организации уже начали подготовку основания на двух дворовых территориях на Западной поляне.

«Также за счет областной программы будут проведены аналогичные работы на придомовых территориях, которые отмежеваны и являются общедолевой собственностью граждан. Напрямую выделять средства из бюджета на их благоустройство администрация города не имеет права, поэтому для помощи жителям в этой ситуации проведен дополнительный конкурс социально значимых проектов. Таким образом планируется благоустроить еще около 13 дворов. В настоящее время завершен прием заявок, комиссия начала их рассмотрение», — поясняется в тексте.