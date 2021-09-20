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Пензу ждет масштабное отключение воды

11:35 | 20.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. Водоснабжение ряда районов Пензы будет ограничено в течение суток с 8.00 предстоящей среды, 22 сентября, в связи с необходимостью замены запорной арматуры на насосной станции «Сурский водозабор» в рамках подготовки к предстоящему зимнему периоду. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»).

Пензу ждет масштабное отключение воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным организации, воды временно не будет в микрорайонах Арбеково, Заря, ГПЗ-24, на улице Ново-Казанской, в Сосновке, Манчьжурии, Терновке, Междуречье, «Спутнике», «Сурском квартале», Гидрострое, в районе тепличного комбината, в Веселовке, вблизи Бригадирского моста, в Кривозерье, СНТ «Декоративные культуры», на Маяке, в Нахаловке, на Шуисте, в Согласии, у «Биосинтеза», в районе автодрома, на Бугровке, на улицах Кижеватова, Воронова, Российской, Окружной, Совхоз-техникум, частично на улице Калинина, а также в поселке «Дубрава».

В остальных районах города возможны снижение давления и перебои в подаче ресурса.

Предполагается, что на период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

В «Горводоканале» обратили внимание на то, что вечером накануне плановых работ многие жители стараются запасти воду впрок, что влияет на снижение давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора.

В первые часы после возобновления водоснабжения напор также может быть снижен, поскольку требуется время на заполнение распределительной сети города ресурсом.

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