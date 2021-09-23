Уголовное дело возбуждено после внесения изменений в устав «Горводоканала» — глава Пензы ЖКХ

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено после внесения изменений в устав пензенского ООО «Горводоканал». Об этом сообщил глава Пензы Владимир Мутовкин в ходе заседания фракции «Единая Россия» в гордуме, в повестку которого вопрос о деятельности данного предприятия был включен по инициативе председателя постоянной комиссии по безопасности и городскому хозяйству Игоря Костина.

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Комментируя работу компании, Владимир Мутовкин обратил внимание на «огромное количество утечек, которые не ликвидируются в установленные сроки».

Он добавил, что на сегодняшний день их насчитывается 130–140.

«Второй аспект, касающийся этой ситуации, — возможность влияния на нее со стороны городских властей. Так вот эта возможность сейчас практически нивелирована», — сказал глава Пензы.

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По его словам, муниципалитет, доля которого в уставном капитале ООО «Горводоканал» составляет 49%, не может участвовать в принятии ключевых решений, поскольку в устав организации были внесены соответствующие изменения.

«В последнее время, [...] не скажу конкретные даты, устав этого общества был изменен таким образом, чтобы практически нивелировать возможность воздействия со стороны городских властей на работу этой организации. Там есть ряд аспектов, которые нам не позволяют принимать участие в решениях «Горводоканала», в важнейших решениях. Если первоначально было установлено, что по ряду ключевых решений решения принимаются двумя третями голосов, то внесены были изменения в устав. Это одно из изменений только, что все эти решения принимаются простым большинством», — проинформировал Владимир Мутовкин.

Глава города отметил, что этим действиям будет дана надлежащая оценка.

«По данному вопросу — по правомерности внесения подобных изменений в устав «Горводоканала» — Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, и этот вопрос будет рассматриваться — о правомерности действий должностных лиц и того, кто был к этому причастен. Но это вопрос достаточно долгий. Вы сами знаете: следствие, уголовное дело, потом судебное решение... Мы ждать с вами не можем, пока все это дело будет идти. [...] У нас город заливает и водой, и фекальными стоками», — подчеркнул он.

Помимо этого, глава Пензы акцентировал внимание еще на одном аспекте деятельности предприятия.

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«Горводоканал» взимает, помимо абонентской платы за предоставленный ресурс, деньги за негативное воздействие на окружающую среду, негативное воздействие на сети, которые, на минуточку замечу, являются муниципальными, и [...] за подключение взимает определенные деньги, и инвестиционную надбавку. Куда идут деньги, [...] мы не знаем. «Горводоканал» нам информацию не предоставляет», — заявил Владимир Мутовкин.

Он предложил не позднее предстоящей среды, 29 сентября, провести рабочее совещание, чтобы предметно обсудить сложившуюся ситуацию и возможные дальнейшие шаги.

«То, что ситуацию надо изменять, всем уже это ясно», — сказал глава Пензы.

Согласно данным ЕГРЮЛ, общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» было создано в 2006 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей.

Размер доли МУП по очистке города составляет 49%, ООО «Инвестресурс», которое весной 2018 года приобрела группа «РКС», — 51%.

На сайте «Горводоканала» указано, что общая протяженность распределительной водопроводной сети, находящейся у компании в аренде, составляет около 861 км.