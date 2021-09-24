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В Земетчино по нацпроекту благоустроена территория вблизи ДК

10:20 | 24.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Общественная территория, расположенная на улице Ленина в рабочем поселке Земетчино Пензенской области перед зданием дома культуры, благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Земетчино по нацпроекту благоустроена территория вблизи ДК

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«На реализацию проекта благоустройства указанной общественной территории выделены бюджетные ассигнования в объеме 6 млн. 781 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 6 млн. 454,7 тыс. рублей, бюджета Пензенской области — 65,2 тыс. рублей, бюджета муниципального образования — 261,1 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что была уложена тротуарная плитка, налажено наружное освещение, установлены арт-объекты, скамьи и урны.

В сообщении отмечается, что, по задумке авторов проекта, при благоустройстве были использованы яркие цвета плитки — синий, символизирующий реку, красный и серый — условные береговые линии, а завершает композицию небольшой мостик.

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