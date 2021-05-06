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Контракт на 265 млн. рублей на капремонт верхней части улицы Московской заключен с «Автодорогой»

10:17 | 06.05.2021 | Общество

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Пенза, 6 мая 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с ООО «Автодорога» в лице генерального директора Татьяны Недопекиной контракт на выполнение в рамках капитального ремонта работ на улице Московской — от улицы Кураева до улицы Карла Маркса — на сумму более 265 млн. рублей.

Контракт на 265 млн. рублей на капремонт верхней части улицы Московской заключен с «Автодорогой». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», контракт заключен по начальной (максимальной) цене по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

В 2021 году финансирование составит около 114,8 млн. рублей и будет осуществляться из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского. Еще около 150,7 млн. рублей будет выделено в 2022-м из бюджета Пензы.

Согласно документу, датой начала работ является 5 мая, датой завершения — 15 декабря 2021 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

По проекту, в 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».

По мнению генерального директора ООО «Архитектурное бюро «Март» Марата Каскеева, продление пешеходного маршрута на участке от улицы Кураева до улицы Карла Маркса позволит развить идею променада, который будет формировать «дорогу к храму» — от улицы Бакунина до Спасского кафедрального собора.

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