Юрий Ильин представил депутатам план по улучшению качества работы «Горводоканала» ЖКХ

Пенза, 14 октября 2021. PenzaNews. Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») Юрий Ильин представил депутатам Пензенской городской думы план мероприятий по улучшению качества работы предприятия и повышению клиентского сервиса, который был разработан по итогам круглого стола, состоявшегося 7 октября.

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

В частности, он сообщил о запуске сервиса «Водный сигнал», благодаря которому абоненты могут отправить информацию о возникших на сетях водоснабжения и водоотведения проблемах через мессенджеры Viber и WhatsApp, специальную форму на сайте компании или по электронной почте, а также о создании многоканальной круглосуточной линии аварийно-диспетчерской службы.

«Мы не только услышали озвученные депутатами предложения по улучшению работы предприятия, но и уже успели реализовать некоторые из них. Но это лишь начало глобальной перестройки нашей работы. Разработан большой и всеобъемлющий план изменений, который позволит вывести предприятие на качественно иной уровень. Уверен, что в ближайшее время каждый клиент заметит эти преобразования. Водоканал меняется», — сказал Юрий Ильин.

Кроме того, в ходе встречи было озвучено, что предприятием предпринят ряд мер по повышению оперативности устранения утечек на сетях водоснабжения и водоотведения: увеличено количество постоянно действующих аварийных бригад, привлечено четыре дополнительные бригады подрядных организаций; для ликвидации пика засоров на сетях водоотведения от самарского предприятия группы «РКС» выделено две бригады с гидродинамическими машинами, а в следующем году пензенский «Горводоканал» планирует закупить две собственные комбинированные гидродинамические машины.

Юрий Ильин также рассказал депутатам о том, как организована работа аварийно-диспетчерской службы, колл-центра и центра обслуживания клиентов, который был открыт в центре Пензы в октябре 2020 года.

Подводя итоги встречи, заместитель главы города Юрий Зиновьев отметил эффективность диалога между депутатами и ресурсоснабжающим предприятием.

«По всем пунктам плана, сформированным неделю назад в ходе заседания в городской думе, уже есть положительная динамика, это здорово. В дальнейшем предстоит продолжить совместную работу, в частности, по регламентированию порядка устранения утечек на бесхозяйных сетях и проработке условий заключения концессионного соглашения», — цитирует Юрия Зиновьева пресс-служба «Горводоканала».