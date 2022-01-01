EN
22:16:14 Пятница, 5 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Минимальный взнос на капремонт в Пензенской области в 2022 году останется на уровне 9,5 рублей

09:44 | 05.11.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 ноября 2021. PenzaNews. Минимальный ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах установлен в Пензенской области на 2022 год в размере 9 рублей 50 копеек на 1 кв. метр общей площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Олег Мельниченко.

Минимальный взнос на капремонт в Пензенской области в 2022 году останется на уровне 9,5 рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить на 2022 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, — 9,5 рубля на 1 кв. метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц», — сказано в документе.

В приложении к нему приведены сведения, используемые при установлении минимального размера взноса и при финансировании капитального ремонта МКД за счет средств фондов капремонта, сформированных исходя из установленного минимального размера взноса.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 и 2016 годах минимальный размер взноса на капитальный ремонт составлял в Пензенской области 6 рублей 90 копеек, в 2017 и 2018 — 7 рублей 20 копеек, в 2019 и 2020 — 7 рублей 50 копеек.

В 2021 году он вырос до 9 рублей 50 копеек.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенец лишился более 660 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при покупке машины В Пензенской области мужчина обвиняется в убийстве сожительницы
В Пензенской области за сутки подтверждено 382 случая заражения коронавирусом В Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту травмирования работницы хлебокомбината
В Пензе планируется провести инвентаризацию имущества муниципальных предприятий В Пензенской области заболеваемость ОРВИ снизилась, но осталась выше уровня эпидпорога
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама