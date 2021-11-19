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Максимов официально представлен в должности главного управляющего директора «Горводоканала»

18:01 | 19.11.2021 | ЖКХ

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Пенза, 19 ноября 2021. PenzaNews. Генеральный директор ООО «РКС-Холдинг» Игорь Дибцев представил губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко Андрея Максимова в качестве управляющего директора ООО «Горводоканал» в ходе рабочей встречи, состоявшейся в региональном правительстве в пятницу, 19 ноября.

Максимов официально представлен в должности главного управляющего директора «Горводоканала»

Фото: Pnzreg.ru

Игорь Дибцев отметил, что Андрей Максимов имеет большой опыт работы в коммунальной сфере.

В свою очередь Олег Мельниченко акцентировал внимание нового руководителя «Горводоканала» на задачах по модернизации инфраструктуры и текущему ремонту сетей.

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«Пока мы еще глубоко не вошли в модернизацию наших сетей, живем в ситуации порывов, протечек, и у нас к Вам просьба: не выходить за нормативное время устранения аварий на сетях и объектах «Горводоканала», — сказал он.

Глава региона также призвал обеспечить строительство канализационного коллектора на проспекте Строителей в Пензе в установленные сроки.

«Для горожан это очень важно, эту проблему надо решить, поэтому просьба: взять исполнение работ на данном объекте под особый контроль», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

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