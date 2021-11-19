Новым руководителем «Горводоканала» стал Максимов, Ильин будет работать советником главы «РКС» ЖКХ

Пенза, 19 ноября 2021. PenzaNews. Андрей Максимов назначен главным управляющим директором пензенского ООО «Горводоканал» (входит в ГК «Российские коммунальные системы»); Юрий Ильин, руководивший организацией с ноября 2019 года, после передачи дел продолжит работу в группе компаний в качестве советника главы «РКС». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой «Горводоканала» в пятницу, 19 ноября.

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«Перед Андреем Максимовым стоят задачи по реализации масштабной инвестиционной программы, модернизации водопроводных и канализационных сетей города, снижению аварийности и повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения для жителей Пензы», — отмечается в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что новый главный управляющий директор пензенского «Горводоканала» имеет богатый управленческий опыт в сфере водоснабжения.

«Под его руководством водоканал города Тюмени приступил к реализации концессионного соглашения и с 2018 года ежегодно выполнял производственную и инвестиционную программы. Кроме того, в тюменском водоканале Андрей Максимов успешно внедрил передовые производственные и технологические методики, принципы бережливого производства, ввел системную работу по всем направлениям производственной деятельности», — сказано в тексте.

Читайте также

В Пензе представили информацию о работе «Горводоканала» и обсудили концессию

Андрей Максимов с отличием окончил нижневартовский нефтяной техникум.

Получил высшее экономическое образование в Институте международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, имеет диплом магистра Тюменского индустриального университета по специальности «Водоснабжение и водоотведение», диплом «Менеджер организации» московского центра образования «Престиж».

Прошел путь от слесаря-ремонтника до генерального директора предприятия.

С 2014 года работал директором по капитальному строительству ООО «Тюмень Водоканал», затем — главным инженером, с мая 2020-го — генеральным директором.

Ветеран боевых действий.

Женат, воспитывает сына и дочь.