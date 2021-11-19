Новым руководителем «Горводоканала» стал Максимов, Ильин будет работать советником главы «РКС»
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Пенза, 19 ноября 2021. PenzaNews. Андрей Максимов назначен главным управляющим директором пензенского ООО «Горводоканал» (входит в ГК «Российские коммунальные системы»); Юрий Ильин, руководивший организацией с ноября 2019 года, после передачи дел продолжит работу в группе компаний в качестве советника главы «РКС». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой «Горводоканала» в пятницу, 19 ноября.
Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»
«Перед Андреем Максимовым стоят задачи по реализации масштабной инвестиционной программы, модернизации водопроводных и канализационных сетей города, снижению аварийности и повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения для жителей Пензы», — отмечается в пресс-релизе.
В нем подчеркивается, что новый главный управляющий директор пензенского «Горводоканала» имеет богатый управленческий опыт в сфере водоснабжения.
«Под его руководством водоканал города Тюмени приступил к реализации концессионного соглашения и с 2018 года ежегодно выполнял производственную и инвестиционную программы. Кроме того, в тюменском водоканале Андрей Максимов успешно внедрил передовые производственные и технологические методики, принципы бережливого производства, ввел системную работу по всем направлениям производственной деятельности», — сказано в тексте.
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Андрей Максимов с отличием окончил нижневартовский нефтяной техникум.
Получил высшее экономическое образование в Институте международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, имеет диплом магистра Тюменского индустриального университета по специальности «Водоснабжение и водоотведение», диплом «Менеджер организации» московского центра образования «Престиж».
Прошел путь от слесаря-ремонтника до генерального директора предприятия.
С 2014 года работал директором по капитальному строительству ООО «Тюмень Водоканал», затем — главным инженером, с мая 2020-го — генеральным директором.
Ветеран боевых действий.
Женат, воспитывает сына и дочь.