Водопровод в поселке ЗИФ введен в эксплуатацию — мэрия ЖКХ

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Водопровод в поселке ЗИФ, который входит в черту Пензы, но удален от центра города, введен в эксплуатацию. Это следует из сообщения пресс-службы мэрии.

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«В рамках программы «Чистая вода» здесь построено 12,7 км сетей, обустроено 185 колодцев, три резервуара для бесперебойной подачи ресурса. Смонтированы распределительная насосная станция и насосная станция подкачки», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что контроль за подачей ресурса осуществляется при помощи современной электронной аппаратуры.

«Выполнена врезка водопровода в существующую городскую сеть», — поясняется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что благодаря строительству водопровода доступ к питьевой воде смогут получить более 2 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проблема водоснабжения жителей поселка ЗИФ города Пензы оставалась нерешенной на протяжении длительного времени.

Решением Октябрьского районного суда Пензы от 28 октября 2019 года на администрацию города была возложена обязанность организовать водоснабжение населения путем подключения потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения. 20 февраля 2020 года решение вступило в законную силу.

7 апреля 2020 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «СитиСтрой» контракт на сумму 36,6 млн. рублей на прокладку водопровода в поселок ЗИФ. Завершить работы требовалось до 30 сентября. 9 октября контракт был расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств в полном объеме.

9 ноября был заключен новый контракт с ООО «Сталкер» на сумму более 34 млн. рублей. Изначально в качестве даты завершения работ в документе было указано 30 декабря 2020 года. В дополнительном соглашении от 31 декабря был прописан новый срок — 15 июня 2021 года.

