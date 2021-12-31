В Пензенской области с 2019 по 2021 годы из аварийных домов переселена 591 семья ЖКХ

Пенза, 31 декабря 2021. PenzaNews. 591 семья переселена из аварийных домов в Пензенской области в период с 2019 по 2021 годы. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что расселено более 17 тыс. кв. метров аварийного жилья.

В тексте уточняется, что в 2021 году Сурске Городищенского района был построен дом на улице Полевой, в котором администрацией города приобретено 14 жилых помещений; в Пензе построено и введено в эксплуатацию два многоквартирных дома на улице Комсомольской, жилищные условия улучшили 35 семей.

«Продолжается строительство многоквартирного дома переменной этажности на 207 квартир в квартале улиц Беляева, Литейной, Ударной, Воровского города Пензы. Возведение объекта планируется завершить в 2022 году», — указано в сообщении.

В нем добавляется также, что в конце декабря 2021 года был заключен контракт на строительство в микрорайоне Заря 8-этажного дома, благодаря чему свои жилищные условия смогут улучшить 214 семей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», расселение аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

На реализацию мероприятий по этапу 2022–2023 годов Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставит Пензенской области около 293 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавит 17,62 млн. рублей.

Эти средства будут направлены на переселение 489 человек из 259 жилых помещений общей площадью 7,83 тыс. кв. метров на территории трех муниципальных образований.

Речь идет о расселении аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.