Отопление в Пензе начнут отключать 13 апреля ЖКХ

Пенза, 12 апреля 2022. PenzaNews. Теплоснабжающие организации Пензы должны приступить к работам по переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний с предстоящей среды, 13 апреля. Это следует из постановления городской администрации №480, которое накануне подписал и.о. мэра Роман Поликарпов.

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«Рекомендовать теплоснабжающим организациям приступить к завершению в городе Пензе отопительного периода с 13 апреля 2022 года без отключения горячего водоснабжения», — сказано в документе.

В нем добавляется, что в последнюю очередь должны быть отключены объекты здравоохранения, дошкольные и общеобразовательные организации.

«[Рекомендовать] завершить все работы по проведению капитального ремонта теплогенерирующего и теплосетевого оборудования до 15 сентября 2022 года», — говорится в постановлении.

В тексте также уточняется, что восстановить благоустройство после проведения земляных работ при устранении аварийных ситуаций в течение отопительного периода 2021–2022 годов необходимо до 1 мая.

По информации мэрии, 12 и 13 апреля планируется провести испытания на максимальную температуру теплоносителя от некоторых источников.