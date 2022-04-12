Олег Мельниченко дал ряд поручений по благоустройству Пензы в ходе объезда города ЖКХ

Пенза, 12 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который ранее выразил недовольство санитарным состоянием Пензы, проверил накануне качество работ по содержанию городских территорий и дал ряд поручений по благоустройству.

Фото: Pnzreg.ru

Маршрут, предложенный главой региона, пролегал по Железнодорожному и Октябрьскому районам.

Большая часть замечаний губернатора касалась состояния дорожного покрытия и содержания прилегающих к ним зон.

«Погодные условия позволяют; надо активно начинать делать дороги, наносить разметку. Составьте перечень участков, требующих восстановления после проведенных зимних вскрышных работ», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к сопровождавшим его должностным лицам.

Он потребовал уделить особое внимание содержанию междворовых территорий и приведению в порядок детских площадок, обеспечить уборку частного сектора с привлечением уличных комитетов и организовать собранный в ходе субботников мусор.

Кроме того, Олег Мельниченко указал на неудовлетворительное состояние остановочных павильонов. Он распорядился очистить остановки общественного транспорта от расклеенной рекламы, помыть конструкции и покрасить их.

«После зимы город начали убирать, но не так активно, как хотелось бы. Благоустройство должно проводиться везде на должном уровне. Привлекайте к работам сотрудников предприятий. Цель одна — в максимально сжатые сроки навести порядок в городе, сделать его красивым, чтобы настроение у жителей было хорошим», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.