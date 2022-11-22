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«Россети» ввели режим повышенной готовности в 13 регионах, в том числе Пензенской области

09:23 | 22.11.2022 | ЖКХ

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Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. «Россети» ввели режим повышенной готовности в 13 регионах центральной части России и Поволжья из-за резкого ухудшения погоды и возможных ледяных дождей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании в минувший понедельник, 21 ноября.

«Россети» ввели режим повышенной готовности в 13 регионах, в том числе Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Энергетики усилили дежурство в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской, Саратовской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Мордовии», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что к ликвидации возможных последствий непогоды и оперативному восстановлению электроснабжения готовы более 2 тыс. бригад в составе 9,6 тыс. энергетиков, а также 6 тыс. 350 единиц спецтехники.

«Для резервного питания потребителей может быть задействовано 1 тыс. 889 дизель-генераторных установок общей мощностью 87,1 МВт. В случае необходимости будет обеспечено межрегиональное маневрирование сил и средств из других регионов в зоне обслуживания группы «Россети», — добавляется в сообщении.

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