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«Т Плюс» до 2035 года вложит в модернизацию системы теплоснабжения Пензы 6 млрд. рублей

10:29 | 20.01.2023 | ЖКХ

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Пенза, 20 января 2023. PenzaNews. «Т Плюс» до 2035 года инвестирует в модернизацию системы теплоснабжения Пензы более 6 млрд. рублей, такие средства компания вложит благодаря переходу города на «альткотельную» и финансированию из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, которая состоялась в минувший четверг, 19 января.

«Т Плюс» до 2035 года вложит в модернизацию системы теплоснабжения Пензы 6 млрд. рублей

Фото: Pnzreg.ru

Как следует из пресс-релиза компании, поступившего в ИА «PenzaNews», 2,9 млрд. рублей будет потрачено на замену квартальных теплосетей и обновление центральных тепловых пунктов.

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Андрей Вагнер и Олег Мельниченко положительно оценили прохождение отопительного сезона в Пензе, на подготовку к которому было направлено 1,65 млрд. рублей. В 2021 году сумма вложений составила 1,1 млрд. рублей, в 2020-м — 550 млн. рублей. Эти значения стали рекордными среди городов России, где идет масштабная и планомерная реконструкция теплосетевой инфраструктуры.

«Вместе с региональными властями мы проводим большой комплекс работ по улучшению качества теплоснабжения клиентов «Т Плюс». И первые результаты планомерной работы видим уже сейчас. В сравнении с прошлым годом число повреждений на тепловых сетях снизилось на 9%», — отметил Андрей Вагнер.

В свою очередь Олег Мельниченко подчеркнул, что на модернизацию теплосетей «направляются беспрецедентные для Пензы суммы».

«Главное, чтобы эта работа была системной и поэтапной», — добавил губернатор.

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