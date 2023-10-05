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В ряде микрорайонов Пензы 6 октября на сутки отключат холодную воду

15:30 | 05.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Отключение холодного водоснабжения в нескольких микрорайонах Пензы, сначала запланированное на 5 октября, затем перенесенное на 10 число, состоится в предстоящую пятницу, 6 октября. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

В ряде микрорайонов Пензы 6 октября на сутки отключат холодную воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В администрации города Пензы прошло совещание с ООО «Горводоканал». Было принято решение во избежание срыва начала отопительного сезона сместить сроки отключения воды с 10 октября на 6 октября», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что с 8.00 на сутки будет ограничена подача водоснабжения на улицах, расположенных в центре города, в Заводском районе, в районе Бугровки, памятника Победы, на Шуисте, Севере, Южной Поляне, острове Пески, в Райках, 610-м квартале, в районе автовокзала, станций Пенза-III и Пенза-IV.

«Выполнение данных работ позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение в зимний период. Ресурсоснабжающая организация приносит свои извинения за временные неудобства», — сказано в тексте.

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