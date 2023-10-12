В Пензе по периметру полигона ТКО установят камеры видеонаблюдения и ограждение ЖКХ

Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Камеры видеонаблюдения и ограждение будут установлены по периметру полигона твердых коммунальных отходов в Пензе. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

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«Муниципалитет принял решение установить по периметру полигона камеры видеонаблюдения и ограждение», — сказал он в ходе внеочередного заседания комиссии по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению ЧС, которое состоялось в минувшую среду, 11 октября.

По его словам, такое решение принято в связи с результатами проверки причин возникновения возгораний.

«Есть факты поджогов, совершенные неустановленными лицами, которые используют свалку в коммерческих целях, например, собирают металлолом. Поэтому, с нашей точки зрения, важно усилить контроль за периметром, ограничить доступ на полигон», — цитирует Александра Басенко пресс-служба мэрии.