Депутаты пензенской гордумы проверили качество работ по восстановлению благоустройства улицы Московской ЖКХ

Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы проверили качество работ по восстановлению благоустройства улицы Московской после ремонта теплотрассы.

Фото: Pgduma.ru

Народные избранники вместе с заместителем главы администрации Пензы Ярославом Щигоревым, начальником управления ЖКХ Ильдаром Усмановым, представителями ПАО «Т Плюс» и подрядной организации, выполнявшей работы, в минувшую среду, 1 ноября, прошли от ТЦ «Высшая лига» до пересечения с улицей Бакунина.

Депутаты обратили внимание подрядчика на неровности на стыках плитки, провалы, сколы, разрушения плиточного покрытия у краев ливневой канализации и вокруг крышек люков.

«Посмотрите, как сильно здесь выступает край плитки», — сказал заместитель председателя пензенской гордумы, глава фракции «Единая Россия» Юрий Зиновьев, обращаясь к представителю подрядной организации.

«Бегущий ребенок здесь обязательно зацепится и упадет. Хорошо, если обойдется без травм. Это же недопустимо!» — подчеркнул он.

Депутаты поддержали Юрия Зиновьева, отметив, что в отдельных местах покрытие и состояние улично-дорожных элементов небезопасно для пешеходов. В частности, народные избранники указали на незакрытую часть ливневки.

Кроме того, депутаты обратили внимание и на малые архитектурные формы — бетонные шары около пешеходных переходов: они начали разрушаться, дав заметные трещины.

«Надо привести их в порядок», — сказал Юрий Зиновьев, добавив, что архитектурный облик города складывается в том числе и из таких мелочей.

По итогам осмотра депутаты и представители мэрии потребовали устранить в кратчайшие сроки дефекты, создающие угрозу безопасности горожан. Все остальные выявленные недочеты будут устраняться уже в весенне-летний период.

«Мы с коллегами еще вернемся к этому вопросу и проверим результаты», — цитирует Юрия Зиновьева пресс-служба гордумы.